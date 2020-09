Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Il suo assistito piace molto al Napoli, che però prima di provare ad affondare il colpo dovrebbe prima far cassa con la cessione di Koulibaly. Ma al momento questo tipo di operazione sembra veramente molto difficile. Queste le parole del procuratore del centrocampista giallorosso:



"La trattativa non c’è perché l’idea era che se vendevano Koulibaly potessero prenderlo. Io credo che sia molto molto molto difficile che possa realizzarsi una cosa del genere. Oggi è venerdì, manca una settimana alla fine del mercato, è tutto troppo difficile. Bisognerebbe vendere Koulibaly e parlare con la Roma in 7 giorni, al 99,9% sicuramente rimane alla Roma".