Jordan Veretout, centrocampista della Roma, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Feyenoord in finale di Conference League: "Una cosa bellissima, pazzesca. I tifosi della Roma aspettano questo da tanto tempo, arriviamo questa notte per festeggiare con noi. La mia stagione? Ho fiducia nelle mie qualità, ho iniziato bene poi ho fatto meno bene, però a Torino ho giocato bene. Quando devo entrare, sono a disposizione del mister, voglio fare il massimo per questo club, la Roma è una grande società e sono felice di portare la coppa a Roma. Se mi piacerebbe continuare con questo gruppo? La Roma è una bella società che cresce, l’anno scorso abbiamo fatto una semifinale di Europa League, volevamo portare un trofeo ai tifosi. Sono molto felice. Se ci siamo sacrificati? Sì, siamo un gruppo anche con lo staff. Dobbiamo essere pronti per giocare. Voglio ringraziare tutta la gente che lavora per noi, il trofeo è anche per i tifosi, ce lo siamo meritato".