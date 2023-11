Prima intervista perda nuovo responsabile del settore giovanile del Milan. L'ex dirigente della Roma ha voluto tracciare le linee guida del suo nuovo progetto che dovrà riportare il vivaio rossonero al top nel mondo."È per me un grande onore aver ricevuto la chiamata del Milan che è uno dei più grandi club al mondo e per uno dei progetti più ambiziosi al mondo. Il primo grande vero obiettivo di un grande vivaio è formare in casa le risosre per la prima squadra. Formarle in un grande club significa mettere in piedi uomini e donne che lavorano a questo progetto abbiano una visione condivisa per aiutare i calciatori a performare al meglio. Tutti da me all'ultimo dei collaboratori devono avere chiare che il processo finale è estrarre il massimo dalle potenzialità. Dirlo è semplice, farlo è ambizioso"."Come sono arrivato qui? Il processo alla Roma è stato interrotto sul più bello perché con forza il Milan è venuto a strapparmi a loro e portarmi a Milano. Ora dobbiamo ricreare qui le condizioni giuste affinché la mia esperienza e le mie competenze siano messe a disposizione di questo club".- "L'obiettivo è tornare ad essere protagonisti in Italia. Perché il Milan non può non essere leadere in questo paese. E nel giro di... non voglio dirlo, ma nella mia testa c'è un obiettivo chiaro, pochissimo tempo diventare leader a livello internazionale"."I veri risultati del vivaio sono i calciatori che vanno in prima squadra e diventano valore economico e tecnico. Ovviamente quello che si ottiene in campo è uno strumento importante per sviluppare l'attitudine da vincente. Il risultato fine a se stesso non serve a nulla, ma nel contesto più ampio è determinante: il Milan non può che giocare per vincere, la mentalità è il dominio del gioco e la voglia di crescere per superare qualsiasi avversario"."Se reclutiamo calciatori che sono già tifosi del Milan siamo avvantaggiati, ma non sempre accade: il compito lì è di farli calare rapidamente in quel contesto, affinchè il calciatore respiri rossonero e capisca i valori del Milan"."Milanello è già all'avanguardia per la Primavera. Le altre squadre si allenano al Vismara, che invece necessita di qualche intervento di restyling per essere rinnovato ed essere adeguato al blasone del Milan".