Giornata da dimenticare per quanto riguarda il contorno di Verona-Napoli. In campo ha prevalso il gioco, la superiorità della squadra di Garcia, differente la situazione fuori dal rettangolo di gioco. A partire dal prepartita, con gli scontri all’esterno del Bentegodi prima della gara con 36 Daspo emessi nei confronti di supporters azzurri.



LA VICENDA - Vergognoso, poi, quanto è successo all’interno dello stadio. Nel corso della partita, infatti, i giornalisti napoletani presenti in tribuna stampa sono stati travolti da insulti di ogni tipo (anche razzisti) e minacce da parte di tifosi veronesi. Non solo: gli stessi supporters scaligeri hanno anche costretto alcuni sostenitori azzurri presenti in tribuna a lasciare le proprie postazioni e, all’uscita, sono stati aggrediti e spintonati dagli stessi “padroni di casa”.