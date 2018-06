Con ogni probabilità Lucas Verissimo il prossimo anno sarà uno dei protagonisti del campionato di serie A. Il difensore brasiliano ha infatti rifiutato l'ultima offerta presentatagli dall'Olympique Lione: il centrale non è attratto dalla Ligue 1 francese e preferirebbe misurarsi in un campionato come quello italiano.



Torino e Roma torna così prepotentemente in corsa per il giocatore del Santos. Tra le due società, ad essere in vantaggio è quella granata che ha già trovato l'accordo con il giocatore, i giallorossi prima di accelerare per Verissimo vogliono cedere uno dei difensori attualmente in rosa.