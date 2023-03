Juan Sebastian Veron, ex-centrocampista di Lazio e Juve nonché ex-presidente dell'Estudiantes ha raccontato alla Gazzetta dello Sport Mateo Retegui, bomber che sarà convocato da Mancini per l'Italia e che proprio nel club argentino ha mosso i primi passi. Retegui è anche obiettivo di mercato concreto del Milan.



BOMBER - "Ha il gol nel sangue, è un classico centravanti che sta imparando ad adattarsi al calcio moderno"



PRESSIONE - "Non mi piace il gioco dei paragoni. Dico solo che il rischio che corre Mateo è quello di avere troppa pressione, e la pressione, specie su un ragazzi di 23 anni, è pericolosa".



L'ITALIA - "Non si è mai pronti per la Nazionale italiana, che è una delle più gloriose e vincenti del mondo. Però lui può dare un contributo importante, soprattutto alla luce del fatto che adesso, in Italia, ci sono poche prime punte che possono fare al caso di Mancini".



ESPERIENZA IN EUROPA - "Questo è l’aspetto su cui deve lavorare di più. Non dimentichiamo che finora ha sempre giocato in Argentina, non conosce l’Europa, gli manca un’importante esperienza internazionale. Ma è giovane, ci si può credere. Io, quando Retegui era all’Estudiantes, in un anno, gli ho visto fare tantissimi miglioramenti".