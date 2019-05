Alfredo Aglietti, tecnico del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita pareggiata per 0-0 dagli scaligeri con il Pescara.



Queste le sue parole: "Abbiamo avuto nel secondo tempo anche quattro, cinque palle gol. Abbiamo fatto una buona partita, ci è mancato solo il gol. Dovevamo fare questo tipo di partita e la squadra ha risposto. Capisco che nello spogliatoio ci sia un po' di scoramento ma io sono molto fiducioso perchè se a Pescara riproponiamo questa prestazione possiamo far risultato. Non tutto è perduto, sapevamo che sarebbe stata una partita su 180 minuti. Un pizzico di cinismo e precisione in più avrebbero fatto la differenza".



SUGLI ERRORI DI TROPPO NEL FINALE - "Consideriamo che noi abbiamo fatto pochi giorni fa 120 minuti e questo si è un po' sentito anche se a livello fisico abbiamo tenuto. E' normale perchè la stanchezza di annebbia un po' la mente e viene meno un po' di lucidità".



SULLA POSIZIONE DI LARIBI - "Nel un momento in cui Brugman usciva su Gustafson dovevamo colpire alle spalle e Laribi lo ha fatto bene. Ci è mancato il gol ma dobbiamo essere fiduciosi di quanto abbiamo fatto a livello di prestazione. Il Verona avrebbe meritato di vincere".



SU PAZZINI E DI CARMINE - "E' normale che abbiamo una partita da giocare e la dobbiamo vincere. Vediamo se a partita in corso può essere una soluzione da adottare. Penso che la squadra prima con Di Carmine e poi con Pazzini ha fatto bene".