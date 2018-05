Proseguono gli allenamenti per il Verona allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, in vista della gara di domenica contro l'Udinese. La squadra, agli ordini di Fabio Pecchia, dopo una prima fase di riscaldamento ha svolto una partitella in famiglia. Moise Kean è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici di controllo che hanno evidenziato uno stato di guarigione avanzato ma non sufficiente per riprendere a pieno l'attività agonistica. Pertanto, il calciatore proseguirà con un programma di recupero personalizzato. Lavoro differenziato per Simone Calvano(fastidio al ginocchio sinistro) e Bruno Petkovic (fastidio muscolare ai flessori della gamba destra). Terapie per Mattia Valoti.