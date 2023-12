Buone notizie per il Verona. La Curva del Bentegodi resterà aperta: è stato infatti accolto il ricorso dell'Hellas. È questa la decisione della Corte d'Appello Sportiva Nazionale dopo che domenica il Giudice Sportivo aveva comminato la chiusura per due partite del settore di Curva Sud Inferiore.



IL COMUNICATO - Questo il comunicato stampa ufficiale del club. "In seguito al ricorso proposto con urgenza da Hellas Verona FC, assistita anche in questa occasione dall’Avvocato Stefano Fanini, rispetto alla chiusura del settore ‘Curva Sud Inferiore’ per due partite, la Corte Sportiva d'Appello Nazionale, all’esito dell’udienza odierna ha accolto integralmente il ricorso e annullato la sanzione a carico del Club".



MOTIVAZIONI - Il Giudice Sportivo aveva optato per tale sanzione in base a quanto accaduto durante la sfida contro il Cagliari al settimo minuto del secondo tempo. "Sono stati intonati cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della Soc. Cagliari. Tali cori venivano intonati da circa 1.000 dei 1.900 sostenitori della Soc. Hellas Verona occupanti il settore denominato Curva Sud Inferiore" e che pregiudicavano "comportamenti rilevanti per dimensione e percezione".