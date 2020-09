Il Verona, su esplicita richiesta del tecnico Ivan Juric, vorrebbe riavere in prestito dall’Inter l’attaccante classe 2001 Eddie Salcedo. Il giocatore, già in veneto la scorsa stagione, non si opporrebbe al trasferimento certo è che per definire la trattativa mancano ancora alcuni dettagli.



Nelle ultime ore, secondo la Gazzetta dello Sport, sul giovane si è inserita anche l’Udinese. Il calciatore piace molto al tecnico Luca Gotti che vorrebbe affiancarlo a Kevin Lasagna nell’attacco bianconero.