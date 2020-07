Il primo match della 34esima giornata di Serie A vede impegnate Hellas Verona e Atalanta, che si sfidano alle 17.15 al Bentegodi. Per entrambe le squadre ci sono punti importantissimi in palio. Il Verona di Ivan Juric (oggi assente per squalifica, in panchina c'è il vice, Matteo Paro), al nono posto con 44 punti, cerca i punti che lo avvicinerebbero al sogno Europa League, un traguardo lontano e difficile, ma non impossibile in un campionato, quello post lockdown, in cui i passaggi a vuoto da parte di molte squadre sono all’ordine del giorno. Dall’altra parte c’è la super Atalanta di Gian Piero Gasperini, il maestro di Juric, lanciatissima nelle zone alte della classifica. Reduci dal 6-2 rifilato al Brescia, i nerazzurri vincendo a Verona si porterebbero a -4 dalla Juventus capolista, mettendo pressione ai bianconeri, impegnati lunedì sera contro la Lazio. Match da non perdere dunque quello far Hellas e Atalanta, due fra le migliori espressioni del calcio italiano del 2019-20. Tutti in campo alle 17.15, arbitra Abisso.



Di seguito le formazioni ufficiali:



Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Salcedo. A disposizione: Berardi, Radunovic, Lovato, Badu, Eysseric, Stepinski, Di Carmine, Verre, Borini, Felippe, Di Marco, Terracciano. Allenatore: Matteo Paro



Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Caldara, Sutalo, Tameze, Czyborra, Muriel, De Roon, Da Riva, Castagne, Bellanova, Colley. Allenatore: Gian Piero Gasperini.