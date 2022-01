L’ultimo mese dinon è stato un periodo felice, i problemi alla schiena lo hanno lasciato fuori ma alla sua prima partita da titolare del 2022 è riuscito a tornare con il botto. La tripletta messa a segno nella trasferta emiliana contro il Sassuolo lo porta a superare in una sola partita il suo record di gol stagionale arrivando a quota 8 in campionato.- Barak sembrava essere un giocatore in uscita dall'Hellas Verona, tanto che siLa conferma che aveva fatto pensare ad una possibile cessione era il fatto che fosse trapelata anche la possibile richiesta dei gialloblù: 20 milioni di euro., insieme a Simeone e Caprari. I tre insieme hanno messo a segno la bellezza di 27 reti.- Ad alimentare le voci di mercato ci ha pensato lo stesso Antonin con una prestazione da vero top player, con un assist e tre gol, anche se poi Barak a fine partita ha. La permanenza in ogni caso sembra essere confermata fino a fine stagione, ma la prossima estate Barak sarà uno dei pezzi pregiati del calciomercato e, parola di Tudor, può stare in ogni squadra di Serie A.