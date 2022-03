Antonin Barak, centrocampista del Verona, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l'Empoli:



“Volevamo vincere e sapevamo della situazione difficile, ma non cerchiamo scuse. Dobbiamo dare sempre il massimo e quelli che sono entrati hanno fatto bene. Sicuramente è un punto guadagnato. Sono contento per Cancellieri, è entrato bene. Ogni tanto gli è mancata calma, ma quella arriverà con l’esperienza. Il primo rigorista sono io, ma Simeone me l’aveva chiesto già da qualche settimana. Sono contento che abbia avuto il coraggio di calciare anche il secondo e, se il prossimo vorrà calciarlo lui, non ci sarà nessun problema”.