Verona. Baroni: 'Contatto su Montipò nel primo gol'

Marco Baroni, allenatore del Verona, parla ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta sul campo del Bologna: "Abbiamo incontrato una squadra forte, noi siamo stati bravi a togliergli il palleggio. Peccato per i due gol, erano due situazioni evitabili. Il primo vorrei rivederlo perché mi sembrava ci fosse un contatto su Montipò, nel secondo invece siamo stati ingenui sulla rimessa laterale. Ma oltre a questo abbiamo sbagliato troppo tecnicamente, anche occasioni importanti come l’ultima di Henry. Solo con tanta aggressività potevamo ridurre il divario tecnico e secondo me c’è stata una buona gara».



LE OCCASIONI MANCATE - "Suslov poteva passarla a Folorunsho, dobbiamo migliorare nelle scelte. Con un episodio si cambiava la partita, i tiri in porta sono gli stessi così come le parate. Questa partita ci deve rafforzare per le prossime".



I 'NUOVI' - "Alcuni ragazzi li scopro in allenamento, altri in partita come Mitrovic, che ha fatto un buono spezzone di gara. Swiderski deve trovare la miglior condizione giocando e sotto questo punto di vista dobbiamo rischiare. In ogni caso la squadra è viva".