Verona, le pagelle di CM: Swiderski spento, male anche Folorunsho

Montipò 5.5: sul primo gol non può molto, poi blocca Ndoye sul finale del primo tempo ma non riesce a fermare Freuler in occasione della seconda rete rossoblù. Peccato.



Centonze 6: corre tanto sulla fascia e dà una mano in entrambe le fasi, non incide particolarmente ma allo stesso tempo non delude.



(dal 13’ st Tchatchoua 6: tenta di fare quello che gli chiede l’allenatore).



Dawidowicz 5.5: qualche errore di troppo e una presenza altalenante nel corso del match. Da rivedere.



Magnani 6: leggermente meglio del compagno che ha di fianco, più preciso e reattivo in diverse situazioni.



Cabal 5.5: Orsolini è un cliente difficile e infatti lui fatica a stargli dietro. Va spesso in difficoltà, peccato.



Duda 5.5: il pallone lo vede poco e a parte un giallo rimedia poco, ci prova ma non ci riesce come vorrebbe.



(dal 37’ st Silva: s.v.).



Folorunsho 5: da lui ci si aspetta sicuramente molto di più più, non all’altezza della situazione. Giornata da dimenticare.



(dal 42’ st Lazovic: s.v.).



Noslin 5.5: poco da segnalare sulla gara dell'olandese, si vede poco e niente dando poche preoccupazioni ai padroni di casa.



(dal 37’ st Henry: s.v.).



Suslov 6: dà vita ad un paio di giocate interessanti, è l’unico che crea un po’ di movimento ma purtroppo non basta.



Serdar 6: prova di sacrificio e sostanza, fa da filtro tra i reparti reggendo l’urto avversario come può.



Swiderski 5: potrebbe essere una spina sul fianco della difesa rossoblù ed invece si lascia andare, non crea nessuna giocata interessante. Spento.



(dal 13’ st Mitrovic 6: non trova il gol ma comunque più reattivo).





All.: Baroni 5.5: il suo Verona dopo il gol incassato molla il colpo non riuscendo a reagire. Alla sua squadra stasera mancano fame e determinazione.