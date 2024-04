Verona, Baroni: 'Ecco perché Folorunsho fuori. Non dobbiamo guardare la classifica'

Marco, tecnico del, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta casalinga contro il Genoa:"C'è delusione, un incidente di percorso. Dobbiamo azzerare e ripartire. L'episodio l'avevamo trovato, non siamo stati fortunati col fuorigioco. La squadra c'è, peccato. In questi momenti c'è delusione, conoscevamo l'importanza della partita ma il gol di Gudmundsson era evitabile e si doveva fare meglio. Abbiamo ridotto al minimo la loro pericolosità"."Ha avuto un attacco febbrile, mi aveva dato disponibilità ma ieri sera non è sceso a cena e mi è sembrato giusto mandare in campo chi stava bene".

- "Bisogna far gol, uno più degli avversari. Federico sta bene e sta andando in campo per questo motivo. Peccato perché abbiamo fatto gioco, ci è mancato un pizzico di cattiveria".- "Non dobbiamo guardare gli altri, ma solo sapere che a questi livelli non puoi concedere nulla".