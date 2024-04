Verona, Baroni svela il segreto del mercato di gennaio: 'E' arrivata gente...'

, allenatore del, parla in conferenza stampa in vista del match con la Lazio: "Dobbiamo passare dalla prestazione, dalla capacità di stare dentro la partita, dobbiamo capire che le partite si risolvono in un episodio, su una palla laterale, abbiamo bisogno di attenzione".Il fattore "Bentegodi": "Quanto peserà nella corsa salvezza? Sabato ho percepito un'energia che la squadra è stata brava a creare ma che il pubblico ci ha alimentato, la gente che crede sposta, dobbiamo far vedere che questa squadra è pronta a tutto, alla prestazione, alla capacità di stare sempre in partita e di non mollare mai, in questo senso il nostro stadio e i nostri tifosi saranno fondamentali".

Sul mercato di gennaio: "È arrivata gente affamata, Baroni è affamato, bisogna guardare solo al presente e al futuro perchè anche quello che si fa oggi ormai è già vecchio", si legge su TMW.Sulla Lazio: "Avversario complicato da tante prospettive, dobbiamo fare una partita di grandissimo spessore, altrimenti non ne esci vivo. Devi essere pronto a reggere il loro ritmo. Quando si va in campi come quello non si può stare bassi, bisogna andare forte sui duelli e sull'attenzione".