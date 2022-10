L'allenatore dell'Hellas Verona, Salvatore Bocchetti ha dichiarato dopo la sconfitta nel posticipo di campionato sul campo del Sassuolo: "C'è rammarico per non essere riusciti a finalizzare tutto il gioco che abbiamo creato, rivedendo le immagini c'è da mangiarsi le mani".



"Ho fiducia nei ragazzi, sono stati straordinari. Siamo un gruppo che lotta fino alla fine e non molliamo mai. Dobbiamo costruire piano piano, un tassello alla volta. E' chiaro che bisogna eliminare gli errori per portare a casa i punti. La classifica? Conosco una sola strada, quella del lavoro. Speriamo di recuperare più giocatori possibili".