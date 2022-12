Fabio Borini protagonista, in campo e sul mercato. L'ex Milan è in ottica Verona e pare destinato a tornare in Italia. Intanto è partito titolare con la maglia del Karagumruk, indossando la fascia da capitano, nella gara con il Trabzonspor e l'ha decisa. Un gol e due assist nel 4-1 finale con cui potrebbe aver messo la parola fine alla sua avventura turca.