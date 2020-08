Intervistato da Dazn al termine della sfida persa dal Verona contro il Genoa e che è valsa la salveza del club ligure, l'attaccante gialloblù, Fabio Borini, ha parlato anche del suo futuro: "La sconfitta non fa piacere, ma una brutta figura è sempre peggio. La stagione è stata comunque molto positiva, e non ce lo si aspettava. La vera sfida adesso è ripetersi. Futuro? Non posso ancora sciogliere i dubbi. Serve una mentalità più forte per stabilirsi in Serie A, come abbiamo fatto quest'anno".