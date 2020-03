Fabio Borini, passato dal Milan all'Hellas Verona a gennaio, si racconta in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Mia figlia e mia moglie sono in Inghilterra. Mi manca il contatto fisico, ma siamo cittadini del mondo ed è giusto rispettare le regole".



"Con Juric ci siamo riconosciuti nella stessa fame, nessuno ci ha regalato mai nulla. Per quello mi reputo una persona felice: ho sempre preso io le decisioni senza subirle. Luis Enrique e Poyet vedono il calcio come me, ascoltano il lato umano dell'atleta".



"Al Milan parlavo spesso con Gabbia, mi sono confrontato con lui sul piano umano cercando di ascoltarlo e di sostenerlo. A mia volta in carriera ho legato con chi faceva altrettanto, con chi mi dava senza volere nulla in cambio".