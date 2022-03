Matteo Cancellieri, a segno con il primo gol in Serie A nello scorso weekend, si candida per una maglia da titolare venerdì in Nazionale Under 21 contro il Montenegro: ecco le sue parole in conferenza stampa:



"Per me è un periodo felice, il gol è stato una grande emozione, lo ricorderò per sempre. Tra l'altro quello stadio mi porta bene, ci feci gol anche contro il Lussemburgo"



PARTITA - “La partita col Montenegro sarà molto importante, ma la stiamo preparando come tutte le altre, con la massima importanza e la massima attenzione. Non ci vediamo da tanto tempo, stiamo cercando di rifare gruppo anche con i nuovi arrivati".



PAROLE DI NICOLATO - "Sicuramente i giovani hanno sempre qualche difficoltà ad ambientarsi, a incidere. Sta alla capacità di ognuno di ritagliarsi degli spazi, essere utile alla squadra, dimostrando di poter fare parte del gruppo”.