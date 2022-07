Gabriele Cioffi, allenatore del Verona, ha parlato dopo l'amichevole di ieri contro la Virtus Verona:



"Penso siano state due settimane molto positive, siamo stati molto bene e ci tengo a ringraziare tutta l'organizzazione che ci ha ospitati facendoci sentire come fossimo a casa. I ragazzi hanno lavorato sodo, con impegno, applicazione e dedizione. Sicuramente c'è da ancora molto da lavorare, ma lo faremo con serenità, consapevoli della nostra condizione attuale e di quella alla quale puntiamo. Ora avremo due giorni di riposo e poi riprenderemo a lavorare: l'obiettivo è quello di vedere già dal prossimo allenamento una squadra un po' più sciolta, soprattutto a livello mentale. L'idea di gioco è chiara e appartiene già ai ragazzi, devono solo lasciarsi andare: la sfida per me sarà quella di combinare le diverse caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione con differenti moduli".



CAPRARI - "Gianluca viene da una stagione lunghissima, nella quale dopo la fine del campionato è stato aggregato anche alla Nazionale e ora sta recuperando dai piccoli problemini che ha avuto nell'ultimo mese. Conosciamo tutti le sue qualità: conto su di lui come conto su tutti gli altri".