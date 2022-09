L'Hellas Verona e l'allenatore Cioffi hanno bisogno del talento di Simone Verdi per tornare al 3-4-2-1: come si legge sulla Gazzetta dello Sport, così saranno ancora imprevedibili per cercare la salvezza. Arrivato in prestito (con diritto e obbligo di riscatto) dal Torino, il trequartista scuola Milan è al lavoro per rimettersi in forma.