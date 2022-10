L'allenatore dell'Hellas Verona, Gabriele Cioffi ha dichiarato dopo la sconfitta nel posticipo di campionato contro l'Udinese: "Siamo vivi. Ho visto un grande passo in avanti, la squadra ha giocato di più e con idee. Verdi ci dà quello che ci manca, il guizzo e un collegamento tra i reparti. Dispiace per il risultato. Fa male perdere, perdere così lascia un grande amaro in bocca. Pur sapendo che abbiamo affrontato uno squadrone come l'Udinese".



PROTESTA ARBITRALE - "Fischiando il fallo da cui è nato il gol decisivo, l'arbitro è andato contro il metro di giudizio che ha tenuto per tutta la partita. Djuric soffia sul volto di Wallace, faccio fatica a digerirlo".