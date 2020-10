Nikola Kalinic è un nuovo attaccante del Verona. Alla Roma la scorsa stagione, all'Atletico Madrid dal Milan due anni fa, il croato è a tutti gli effetti, e a titolo definitivo, un giocatore gialloblù. Come scrive la Gazzetta dello Sport, gli scaligeri non hanno pagato niente per quanto riguarda il cartellino (coi bonus si può arrivare a 5 milioni), mentre per quanto riguarda l'ingaggia si tratta di un accordo biennale complessivo di 3 milioni, con parte dell'ingaggio pagato, per il primo anno, dai Colchoneros.