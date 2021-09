Il ds del Verona, Tony D'Amico ha parlato nel prepartita della sfida contro la Roma.



TUDOR E DI FRANCESCO - “Credo che oggi è un prepartita e si fa fatica ad analizzare una decisione sofferta e dolorosa. Dopo varie riflessioni abbiamo deciso di dover cambiare. Perchè Tudor? Perchè penso possa lavorare in primis sul carattere. Penso che sia la persona giusta per i nostri giocatori. Come con Juric? Non credo sia giusto paragonare chi c’è con chi è andato via. Sapevamo che dopo due anni di risultati con Juric potesse essere difficile. Non facciamo paragoni ma le caratteristiche sono ben specifiche”