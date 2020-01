IL TABELLINO

Non chiamatela favola. Un sogno, piuttosto. Ma ad occhi aperti. Perché è tutto vero. Il Verona è a -4 dalla zona Europa League, da neopromossa. Una squadra costruita con pochi soldi e tanta qualità.da Cesena. Centrocampista che il Verona ha preso non ancora ventenne e dopo qualche prestito qua e là ha riportato a casa nell'estate 2016. Oggi un rigore conquistato - trasformato da Verre - e il gol vittoria su respinta corta di Perin.- Zaccagni ma non solo, sono tanti i talenti in vetrina. Da Kumbulla a Rrahmani, passando per Amrabat, a un passo dal Napoli. Per i primi due, invece, il futuro è ancora tutto da scrivere.Lì davanti Juric ha scelto Zaccagni, Verre e Pessina. Tre centrocampisti. A rotazione, uno dei tre andava a fare l'attaccante centrale con gli altri due a supporto. Un'intuizione da tre punti. In chiave... Europa League. Sì, è tutto vero.Marcatori: 41' Sanabria (G), 55' rig. Verre (V), 65' Zaccagni.Assist: Barreca.Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat (90' Badu), Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni (88' Pazzini); Verre (Dawidowicz).Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Schone (52' Behrami), Cassata, Sturaro, Barreca; Pandev (59' Favilli), Sanabria (75' Agudelo).Arbitro: Mariani di Aprilia.Ammoniti: Rrahmani, Amrabat, Verre (V); Criscito, Schone, Pandev, Behrami, Cassata, Favilli (G).