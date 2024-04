Verona, Del Rosso: 'Folorunsho-Bonazzoli, che coppia!'

44 minuti fa



Fabrizio Del Rosso, vice allenatore dell'Hellas Verona, oggi in panchina a Cagliari per la squalifica di Marco Baroni, parla a Sky Sport dopo il pareggio contro i rossoblù: "Sapevamo che questa partita sarebbe stata piena di insidie. Noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo e potevamo anche raddoppiare, ma il loro portiere è stato bravo. Poi nella ripresa loro sono partiti forte e noi ci siamo abbassati, cosa che non possiamo permetterci. Alla fine però il punto soddisfa tutti e credo sia anche il risultato più giusto".



Del Rosso prosegue: "La scelta di Bonazzoli titolare? Nasce dalle sue caratteristiche. E' bravo, ha tempi di gioco, sapevamo potesse mettere in difficoltà due centrali con struttura come quelli del Cagliari. Con Folorunsho era una coppia assortita bene".