A margine della sconfitta interna col Sassuoloha parlato in conferenza stampa:"Faccio i complimenti ai miei ragazzi, non solo a chi ha giocato. Per l'atteggiamento, per la propensione al sacrificio. Prima dell'espulsione la squadra aveva fatto alla grande. Mi girano talmente tanto per non aver portato a casa punti... questa squadra ha una grande mentalità, e me la tengo stretta"."Non volevo snaturare il 3-4-1-2, avevo bisogno di più corsa. Peccato aver subito gol, avevamo avuto un'occasione con Zaccagni in precedenza. Questa squadra non è molto abituata a giocare a quattro e in alcuni frangenti si vede, ma osa e rischia, ed è una cosa bellissima"."Non parliamo solo di quello, nel primo tempo a tenere il pallino è stato il Verona. Peccato per l'espulsione a mio avviso ingiusta, poteva essere giudicata diversamente. Non l'ho rivista benissimo: ho visto più Djuricic che è entrato a gamba tesa inizialmente. Miguel è un giocatore straordinario, per il senso del noi che ha"."A volte facciamo allenamenti di proposito in inferiorità numerica. Ricordiamo la qualità della squadra che avevamo davanti: la reazione è stata ottima, questa squadra ha una grande mentalità e chi è subentrato ha dato molto sotto il profilo dell'atteggiamento"."È mancato il gol, nei movimenti è stato bravo. In inferiorità numerica è normale facesse fatica nelle ripartenze: mi dispiace, ha lavorato con grande continuità in questo periodo, deve fare gol"."Se la rivedete c'è stata una deviazione in contrasto sulla palla di Djuricic, altrimenti l'avrebbe pesa Gunter. Raspadori ha fatto un gran controllo, che ha determinato il gol. Ceccherini è andato a chiudere una giocata, da lì è nato un mezzo tunnel di Djuricic e non siamo riusciti a recuperarla. Può accadere quando sei aggressivo"."Deve rinnovare col Verona. Nella prima telefonata che gli ho fatto gli ho detto che uno come lui non può fare meno di dieci gol. Felice per lui, un po' meno che i due gol non siano serviti a farci raccogliere punti"."Più che preoccupato, dispiaciuto. Se guardo la prestazione sono tutt'altro che preoccupato, mi ha fatto molto piacere l'applauso del pubblico"."Tantissimo, non vorrei dire delle parolacce..."."Il calcio è fatto di episodi. Siamo stati sfortunati su una deviazione, ma noi dobbiamo essere più cattivi. In questo dobbiamo essere più bravi, sono convinto che col lavoro si può migliorare"."Ci devono spronare a capire che dobbiamo continuamente migliorare. Mi è piaciuto il concetto di palleggiare per abbassarli, ma mi sarebbe piaciuto giocarla per novantacinque minuti in parità numerica".Sì, ma diamo merito anche agli avversari. Sul primo Gunter è stato anche un po' sfortunato su quella palla di Djuricic".