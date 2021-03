L'Hellas Verona ha un diritto di riscatto per 6,5 milioni di euro su Federico Dimarco e poi eventualmente dovrà riconoscere all'Inter la metà dell’incasso per un'eventuale rivendita. Qualunque sia la formula, c'è l'impressione che l'esterno mancino abbia tutto per fare il grande salto a fine stagione. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, tornerebbe all'Inter volentieri e anche per questo la prossima sfida col Milan per lui è come un derby.