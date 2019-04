Verona è la capitale italiana del vino. Oggi, una settimana dopo la chiusura del congresso mondiale sulla famiglia, si apre la tre-giorni di fiera Vinitaly 2019. Questo pomeriggio alle ore 15.30 in galleria dei signori (padiglione 10/11) c'è un evento con Alberto Malesani, titolare dell'azienda vinicola La Giuva. L'allenatore si è seduto sulle panchine di entrambe le squadre di calcio della città di Verona: il Chievo (fino al 1997) e l'Hellas (dal 2001 al 2003). In campo lunedì sera nei posticipi di campionato in Serie A (Bologna-Chievo) e Serie B (Palermo-Hellas).