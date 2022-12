. Alcuni, come rivela Corriere.it, con precedenti penali «specifici», legati alla «caccia» di qualcuno da colpire. E taluno che nel suo palmares di reati e pene sconta anche il Daspo, il divieto di assistere a manifestazioni sportive, «guadagnato» per incidenti dentro o fuori lo stadio.scesi nelle strade a Verona (FOTO ANSA) per festeggiare la vittoria della loro nazionale contro la Spagna negli ottavi di finale dei Mondiali del Qatar., spiega sempre il Corriere.Quella che nel caso non sia possibile attaccare frontalmente un gruppo, prevede di sparpagliarsi per strade e vicoli e colpire i singoli. Per poter comunque aggredire, ma anche per diventare più sfuggevoli alle forze dell’ordine. Cosa che, però, martedì sera al branco non è riuscita. Perché il centro città era già stretto nella maglia di controlli «rafforzati» proprio in vista delle partite e degli eventuali festeggiamenti per Qatar 2022.- mentre la polizia locale chiudeva l’area al traffico deviando i bus in piazza Cittadella -per chi stava festeggiando. Così ai tredici non è rimasto altro che iniziare la «caccia solitaria». Ma il branco non ce l’ha fatta. Quelle maglie dei controlli rafforzati, anche con il personale della Digos, gli si sono chiuse addosso.Segnalati alla procura che dovrà decidere le ipotesi di reato. Fondamentali saranno i filmati. Quelli delle telecamere, quelli delle forze dell’ordine durante l’assalto, quelli girati dagli stessi tifosi marocchini. Necessari per attribuire le responsabilità di ciascuno. Le ipotesi spaziano dalla violenza privata al danneggiamento aggravato. Ma non è esclusa l’applicazione della legge Mancino, per quell’agguato che ha uno sfondo razziale. E su tutto potrebbe pesare l’aggravante associativa.