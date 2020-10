Tuttosport fa il punto sul mercato dell'Hellas Verona. Depositato il contratto del centrocampista senegalese Bachir Mané, svincolato dal Carpi. Resta in piedi la trattativa con la Sampdoria per un altro centrocampista, Ronaldo Vieira, che arriverebbe in prestito. Dalla Francia segnalano anche l’interesse per Wylan Cyprien in scadenza a giugno con il Nizza: potrebbe rappresentare l’alternativa a Pessina, ma è molto forte la concorrenza del Parma che è partito per primo sul francese che valuta anche l’offerta del Rennes. Per l’attacco resta viva la speranza di avere Vlahovic dalla Fiorentina. L’alternativa è Torregrossa con Di Gaudio che passerebbe al Brescia, sebbene su di lui sia forte la pressione del Chievo.