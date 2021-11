Igor Tudor ha letteralmente cambiato il Verona: subentrato alla quarta giornata dopo le prime 3 partite senza punti della gestione Eusebio Di Francesco, in otto gare ha racimolato ben 15 punti frutto di quattro vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta (in casa del Milan per 3 a 2). Numeri importanti che hanno portato il Verona a ridosso della zona Europa.



Scorrendo gli ultimi 10 anni di serie A si nota come l'allenatore ex Udinese sia in quinta posizione nella classifica degli allenatori che, subentrati, hanno maggiormente inciso in positivo nei primi 8 incontri di campionato: dal 2011 ad oggi solo Pioli (6 vittorie, stagione 16/17), Spalletti, Donadoni (6 e 5 vittorie, entrambi nella stagione 15/16), e Ballardini (5 vittorie lo scorso anno) fecero meglio del croato.