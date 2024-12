Getty Images

L'inizio della partita è in programma alle ore 15.00 nel pomeriggio di domenica 8 dicembre 2024. I veneti, attualmente al 17° posto in classifica, cercheranno di allontanarsi dalla zona calda, anche approfittando dello scontro diretto tra Venezia e Como. Gli uomini di D'Aversa invece vogliono tornare alla vittoria, che manca dal 4 novembre scorso, dopo due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare.

Partita: Hellas Verona-EmpoliData: domenica 8 dicembre 2024Orario: 15:00Canali TV: DAZNStreaming: DAZN: Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Anjorin, Pezzella; Esposito, Maleh; Pellegri. All. D'Aversa.– Diversi dubbi di formazione per Paolo Zanetti in vista della sfida contro l'Empoli. Il ballottaggio più acceso è sicuramente quello che coinvolge Livramento e Harroui. Da prima punta Tengstedt nettamente in vantaggio su Sarr. Ancora indisponibile Duda.

Lato Empoli, da capire se saranno disponibili Grassi e Fazzini. In attacco Pellegri certo di un posto, affiancato da uno tra Esposito e Colombo.- La partita sarà trasmessa in diretta streaming sia da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.- Sarà disponibile su DAZN. Gli utenti potranno vedere Hellas Verona-Empoli in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.

- Su DAZN la telecronaca del match sarà affidata a Alberto Santi, con commento tecnico di Fabio Bazzani.