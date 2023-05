Hellas Verona-Empoli (domenica 28 maggio alle ore 12.30 in diretta su DAZN e Sky Sport) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A. Una delle ultime chiamate salvezza per il Verona contro l’Empoli vittorioso contro la Juventus e già aritmeticamente salvo.



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Lazovic; Ngonge, Verdi; Djuric. All. Zaffaroni



EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Tonelli; Grassi, Haas; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Caputo. All. Zanetti