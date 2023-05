Un solo risultato: vincere. Non ha alternative il Verona che ha una grande chance quest'oggi contro l'Empoli al Bentegodi: prendersi i tre punti e scavalcare lo Spezia al quart'ultimo posto. Un successo avvicinerebbe non poco gli scaligeri alla salvezza (salirebbero a +2 sui liguri a una giornata dal termine del campionato), ma occhio ai toscani di Zanetti, reduci da una scoppiettante vittoria sulla Juventus in casa. Fischio d'inizio alle ore 12,30.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Terracciano, Veloso, Sulemana, Depaoli; Tameze, Ngonge; Djuric.



EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Haas, Grassi; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Piccoli.