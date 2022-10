Il difensore del Verona Koray Gunter, nel prepartita di Hellas-Udinese, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: "Quest'estate ci sono stati grossi cambiamenti in squadra: abbiamo perso nomi importanti rispetto agli anni scorsi, però non dobbiamo trovare scuse. Sono arrivati altri giocatori importanti, che stanno dando il massimo e che hanno bisogno però di tempo per adattarsi".