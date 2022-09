L'attaccante del Verona Thomas Henry ha parlato a Dazn dopo la vittoria del Verona



"Devo ringraziare tutte le persone che sono venute a sospingerci verso la vittoria, spero non sia l'ultima. Dobbiamo continuare così. La stagione è lunga, lunghissima. Il gol? Penso sia il mio terzo in stagione, ma ancora non l'ho visto bene. Lazovic trequartista? Possiamo fare tutti i tipi di gioco, va bene coprirci e imparare altre cose. Tanti giovani? Sono giovani ma sono forti, per me è facile giocarci, ascoltano e si allenano bene"