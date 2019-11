Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, è intervenuto in merito alla sospensione per alcuni minuti al Bentegodi del match contro il Brescia per cori razzisti nei confronti di Balotelli:"Mi associo a quanto detto dal nostro allenatore. Noi tutti non abbiamo sentito nulla. I tifosi veronesi sono ironici ma non razzisti. Noi come società siamo i primi che condanniamo chi li fa e li ‘impicchiamo’ davanti a tutti però se tutte le volte vogliamo estremizzare…. Noi siamo un club, una società con un pubblico che ha nel dna lo sport puro. Abbiamo tanti giocatori di colore. Oggi non si è sentito niente in campo. Fosse stato per un altro giocatore e non per Balotelli dopo un minuto si sarebbe ripreso a giocare subito, il suo gesto ha più rilievo, la soluzione è individuare i singoli e radiarli dal calcio".