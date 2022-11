Sono quattro i giocatori del Verona che parteciperanno al Mondiale in Qatar. Darko Lazovic e Ivan Ilic raggiungeranno la Serbia, Ajdin Hrustic scenderà in campo con l'Australia e Martin Hongla si unirà al Camerun. Per quanto riguarda il programma per la preparazione, la squadra di Salvatore Bocchetti tornerà a lavorare dal 26 novembre a Peschiera.