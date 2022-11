In casa Verona si valutano le alternative per il futuro. Viste le difficoltà incontrate in questo inizio di campionato, gli scaligeri potrebbero cambiare volto e la rivoluzione parte proprio dalla panchina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nome che la momento è in vantaggio per il ruolo di allenatore è quello di Massimo Ficcadenti. Per lui già in passato un'esperienza sulla panchina dell'Hellas, tra il 2004 e il 2006.