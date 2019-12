Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 3-1 contro la Roma: "Un saluto a Mihajlovic? Sta dimostrando un grandissimo coraggio. Penso che pochi come lui riuscirebbero a condurre una battaglia come la sua. Gli mando un abbraccio".



SUI MECCANISMI DIFENSIVI - "Abbiamo commesso qualche errore anche per merito dell'avversario. La partita l'abbiamo fatta bene come volevamo, la partita l'hanno decisa gli episodi. Loro li hanno sfruttati, noi no".



MANCATO ULTIMO PASSAGGIO? - "Non dobbiamo perdere di vista cosa siamo noi. I ragazzi hanno fatto una buonissima partita con qualche errore che abbiamo pagato".



SULLA MARCATURA A UOMO - "Penso che non è uomo contro uomo il nostro gioco. Vedendo i dati abbiamo corso anche con la Fiorentina di più degli avversari. Non credo sia più dispendioso rispetto ad altri modi di giocare".



SUL MERCATO DI GENNAIO - "Adesso abbiamo due partite da giocare al meglio. Poi faremo il punto della situazione e vedremo cosa possiamo fare".