Il tecnico del Verona Ivan Juric commenta a Sky Sport la sconfitta interna con l'Inter: "Nel primo tempo abbiamo fatto bene senza concedere nulla, devo fare grandi complimenti ai miei ragazzi. Non è calcio con Ilic e Ruegg attaccanti, è massacro per i ragazzi e si perde fiducia. Abbiamo fatto una partita sopra le possibilità, bisogna vedere alcune cose per fare meglio in futuro. Dobbiamo essere realisti, alcuni giocatori ci hanno dato molto poco con una storia di infortuni alle spalle: se vogliamo salvarci bisogna fare le cose per bene, stare attenti e vedere gli errori fatti nel mercato e sistemarsi per non rischiare. Abbiamo dato per scontate certe cose nella scorsa sessione, alla fine ora gioca chi ha giocato poco lo scorso anno. Abbiamo perso giocatori fortissimi, così è dura anche se la squadra dà tutto con venti punti conquistati. Valutiamo bene, bisogna intervenire bene sul mercato: non voglio ripetere gli errori, bisogna fare sforzi per garantire il futuro altrimenti diventa dura. Benassi doveva essere un giocatore importante ma non ha mai giocato, come Kalinic e Favilli. Inter? Noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo senza concedere un tiro, bisogna alzare il livello. L'Inter ha il suo gioco, Lukaku è più forte degli altri e finché abbiamo retto dietro abbiamo fatto bene: fanno pochi errori e hanno un gioco consolidato".