Pari tra Lazio e Verona nel recupero della 17esima giornata, il tecnico dell'Hellas Ivan Juric parla a Dazn al termine dell'incontro: "Ci stava anche la vittoria perché abbiamo avuto palle gol, è stata comunque una partita splendida, la mia sensazione è di aver giocato contro una grande squadra. Il secondo tempo abbiamo anche dominato a tratti e questo mi riempie d'orgoglio. Nelle ultime partite abbiamo giocato così, con il taglio del centravanti e la salita degli esterni. In attacco non diamo punti di riferimento, anche senza punta centrale creiamo tante occasioni. Per ora va bene, anche con questo modulo creiamo occasioni da gol. La partita? Da allenatore, poche volte ne ho fatte così. Di fronte avevamo una squadra forte, nella ripresa ho pensato che loro ci schiacciassero e invece abbiamo fatto uno sforzo importante: sono veramente soddisfatto, stasera si dorme bene. Perché non ho inserito una prima punta? Perché se avessi avuto una prima punta classica oggi avrei preso quattro gol. Interrotta la striscia di 12 partite di fila a segno? L'importante è creare, potevamo essere più lucidi in certi frangenti ma Strakosha è stato bravo. Spero di ripartire e fare tanti gol".