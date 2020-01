Ivan Juric, allenatore del Verona, parla in conferenza stampa anche di mercato: "Non ho chiesto niente. Il rapporto con la società è chiaro, a inizio anno avevamo standard minimi, cercavamo uomini con potenziale inespresso. Per me non è cambiato niente, rimane il fatto che abbiamo poche risorse perché questa è una società sana che non vuole fare debiti. Se non succede niente andiamo avanti così, se arrivano risorse devi fare un passo avanti. Di Marco? No ne parlo".