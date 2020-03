Ivan Juric, allenatore del Verona, parla alla vigilia della partita con la Sampdoria: "Anche per noi è una partita chiave per la lotta-salvezza - si legge su Repubblica.it -. Di assenti ne avremo, questo è il momento in cui deve emergere il gruppo. Dobbiamo essere solidi e pronti a sopperire alle assenze. Eravamo in un momento molto positivo, ora vogliamo affrontare al meglio il ciclo di partite ravvicinate che ci attende: dobbiamo 'riaccenderci', così come ci è già successo ad inizio anno contro la Spal, dopo la sosta. La Samp? E’ molto migliorata da quando è arrivato Ranieri, un maestro. Loro saranno attenti, 'cattivi' e vogliosi di fare risultato: dovremo farci trovare pronti".