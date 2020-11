Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la vittoria sul campo dell'Atalanta.



Ha vinto facendo la partita perfetta.

"C'è grande soddisfazione, eravamo in emergenza. I ragazzi sono stati fantastici, abbiamo retto i momenti di difficoltà. Abbiamo avuto fortuna, che serve in questi momenti. È stata una grande gioia per tutti noi".



Come valuta la prestazione dei suoi?

"Voglio dare merito a tutti. Hanno una voglia incredibile, hanno tanta abnegazione. Sono davvero contento per il risultato".



Ha indovinato anche i cambi.

"Veloso ci ha dato quella calma che serviva, ha fatto una prestazione eccellente".



Ha vinto contro Gasperini, un modello per lei.

"Quello che ho appreso sul calcio è merito suo. Ho passato tanto tempo con lui, a livello umano ha valori forti, non quelli apparenti. È stata una persona importante nella mia vita".



Qual è il vostro obiettivo?

"La salvezza. Non ci dobbiamo illudere. Se non avessimo venduto giocatori e avessimo preso altri due rinforzi sarebbe stato un altro discorso. Il livello di gioco non è come quello dello scorso anno, cercheremo di fare un buon campionato, ma l'obiettivo resta la salvezza".