Ivan Juric, allenatore del Verona, parla ai microfoni di Sky dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan a San Siro: "C'è un'opzione per il rinnovo. Il presidente e la dirigenza sono stati sempre chiari sugli obiettivi: spero di arrivarci il prima possibile e poi vedremo. Al momento voglio concentrarmi per arrivare alla salvezza il primo possibile, è ancora e sempre quello il nostro obiettivo. Oggi abbiamo fatto una grande partita, dominando fino a quando eravamo in undici contro undici".